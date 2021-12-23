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İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34’e yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34’e yükseldi

Yurt genelinde ise 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı, son olarak Aydın ve Şanlıurfa'da hayatını kaybedenlerle birlikte 19 kentte 65'e yükseldi. Yurt genelinde ise 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı, son olarak Aydın ve Şanlıurfa'da hayatını kaybedenlerle birlikte 19 kentte 65'e yükseldi.

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