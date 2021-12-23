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Çorum’da sahte içki 5 can aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Çorum’da sahte içki 5 can aldı

Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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