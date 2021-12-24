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Piyasaya süreceklerdi! Amasya'da 1200 litre kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Piyasaya süreceklerdi! Amasya’da 1200 litre kaçak içki ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli M.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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