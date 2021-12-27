Esenyurt’ta kan donduran vahşet! Genç kadını 15 yerinden bıçaklayan saldırgan gözaltında
YAŞAM İHA
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde geçen günlerde bir kadını 15 yerinden bıçaklayarak kaçan Erdal D. adlı şahıs, Ankara’da gizlendiği evde yakalanarak İstanbul’a götürüldü. Gözaltına alınan bıçaklı cani, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye gönderilecek.
Kan donduran vahşet İstanbul'da yaşandı.
Esenyurt'ta geçen hafta Cuma günü bir parkta 31 yaşındaki Meryem Yılmaz adlı kadını 15 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D., Ankara'da gizlendiği evde yakalanarak İstanbul'a getirildi.
ALDİYEYE SEVK EDİLDİ
Gayrettepe Asayiş Büro Ekipleri tarafından zanlının sorgusu devam ederken, karakoldaki işlemlerinin ardından Erdal D., adliyeye sevk edilecek.
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