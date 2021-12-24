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Sahte içki yine can aldı: Sakarya'da 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Sahte içki yine can aldı: Sakarya’da 3 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. Alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişiler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar...

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