Son dakika: İntihar mı cinayet mi? Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünde flaş karar
Son dakika haberine göre kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Esra Hankulu’nun şüpheli ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Bir arazide ölü bulunan Uygun’un intihar ettiği belirlendi.
Ümitcan Uygun'un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de boş bir arazide ölü olarak bulunmuştu. İntihar notu ile bulunan Uygun'un ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede not kapısındaki parmak izleri Gülay Uygun ile eşleşirken, eşini arayarak helallik istediği ve avukatlarına da intihar edeceği yönünde mesaj gönderdiği belirlenmişti. Soruşturma dosyasında bulunan Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması dışında travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadığı aktarıldı.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülay Uygun'un intihar ettiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Kararda Gülay Uygun'un çocuk yetiştirme yurdunda çalıştığı ve burada kalan çocukları gece hayatına yönlendirdiğine yönelik iddiaların olduğu televizyon programları nedeniyle ruhsal durumunun bozulduğu kaydedildi.
Uygun'un olay günü yanına tabanca alarak evden çıktığı ve bir taksi ile kırsal alana gittiği, buradan eşine ve avukatına haklarını helal etmeleri için mesaj yolladığı, telefonla görüştüğü, tanıdıkları ile veda ettikten sonra yanında getirdiği tabanca ile basına ateş ederek intihar ettiği aktarıldı. Aramalar sonucu akşam saatlerinde Uygun'un cesedinin bulunduğu belirtilen raporda, olay günü tek başına olduğu, yalnız olarak taksi ile bulunduğu yere geldiği bulgularının aksine ölümü sırasında yanında başka kişilerin olduğuna dair hiçbir tespit yapılamadığı anlatıldı.
İNTİHARA YÖNLENDİRME YOK
Televizyon programlarında yer alan iddialara yönelik bir kısım çevresinin intihara yönlendirmiş olabileceği yönünde soruşturmayı genişleten savcılık, programın ele alınan konular ve bu konuların işleniş biçimlerinin müntehireyi psikolojik olarak etkilediği kabul edilse bile intihar eylemi ile doğrudan irtibatı ve bu suçun unsurları bulunmadığından iddialarla ilgili soruşturmanın sürdürülemediğini kaydetti.
KENDİ İRADESİ İLE HAYATINA SON VERDİ
Gülay Uygun'un kendi iradesi ile hayatını kaybettiği ifade edilen takipsizlik kararında, "Kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçe doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları için son dakika açıklaması! 2021-2022 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM ilanı ne zaman çıkacak? 2022 yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...
- İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji'den "Sibirya soğukları" uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?
- Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?
- Yılbaşı bileti ne kadar 2021-2022? Tam, yarım ve çeyrek bilet kaç para, yılbaşı bileti nereden, nasıl alınır? İşte yılbaşı bileti fiyatları 2022…
- KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?
- Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Engelli ve evde bakım maaşı...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu?