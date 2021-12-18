Son dakika: İntihar mı cinayet mi? Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un ölümünde flaş karar

KENDİ İRADESİ İLE HAYATINA SON VERDİ

Gülay Uygun'un kendi iradesi ile hayatını kaybettiği ifade edilen takipsizlik kararında, "Kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçe doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.







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