Tokat'ta "helikopter düştü" ihbarı asılsız çıktı





Köy muhtarı Ahmet Şahin "Jandarma komutanımızın araması ile olayı duyduk. Emirseyit ile Kömeç arasında helikopter düştü diye ihbar yapılmış. Biz de bunun üzerine köylülerimizi seferber ettik. Arazide arama yaptık. Sonraki gelen haberde ise asılsız çıktığını öğrendik. Panik olduk" diye konuştu.