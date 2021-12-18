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Son dakika: İzmir'de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: İzmir’de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi

Son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1750 litre sahte şarap ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavacık Mahallesi'nde B.H.Ö.'nün sahte şarap üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonrası B.H.Ö.'ye ait eve baskın yapıldı. Baskında, plastik variller içinde 1750 litre sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.H.Ö. hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.



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