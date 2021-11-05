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Esra Hankulu’nun son 24 saati! İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış görüntüsü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Esra Hankulu’nun son 24 saati! İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış görüntüsü

Son dakika haberi... Esra Hankulu'nun son 24 saatine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.Peki o fotoğraflarda neler var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü düşünülen Esra Hankulu'nun son 24 saatine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Her bir kare oldukça önemli çünkü adım adım Esra'nın ölümüne sebep olan "kült kafa travmasının" saatine götürüyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı.

Peki o fotoğraflarda neler var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Olay gününe ait elimizde yeni görüntüler var. Burada Esra ve yanındaki arkadaşı Dilan Civelek. Esra bir markete giriyor. İçeride bir alışveriş söz konusu. Bu noktadaki görüntüler önemli.

Olay gününe ait elimizde yeni görüntüler var. Burada Esra ve yanındaki arkadaşı Dilan Civelek. Esra bir markete giriyor.

İçeride bir alışveriş söz konusu. Bu noktadaki görüntüler önemli. Esra oldukça sağlıklı hareketlerinde sekme yaşanmıyor kafa bulanması yaşanmıyor. Alışverişini yapabilen sağlıklı bir genç kadından bahsediyoruz.

Saat 20 civarlarında Esra eve geliyor. Ardından da Ümitcan Uygun'un giriş anını görüyoruz.

Esra ve Dilan'ın evden çıkışını görüyoruz o esnada da oldukça sağlıklı.

Hep beraber bir çorbacıya gidiyorlar. Yolda da başına bir şey gelmemiş. 30-40 dakika kadar içeride kalıyorlar. İçeriden de görüntüler var Esra gayet sağlıklı bir şekilde çıkıyor.

Esra'nın şüpheli ölümünde her şey gece 02 ile 05 arasında oldu. Gece saat 2'de odaya çekildiklerini biliyoruz. Devamında gece 5'e yaklaşırken Esra fenalaşıyor duşa sokuluyor arkadaşları tarafından kendine geliyor. Sabah uyanılıyor Ümitcan Evden çıkıyor. İşte o çıkış görüntüsü. Ümitcan Esra'yı evde bırakıp ayrılıyor.

Burada Ümitcan'ın ifadesi Esra uyanıktı arkamdan kapıyı kilitledi beni yolculadı hatta bana taksi çağırdı diyor. İfadelerde taksi durağı ile görüşüldü bizi arayan bir kadın değildi bir erkekti dendi. Dolayısıyla bütün oklar Ümitcan'a çevrildi. Devamında ise Ümitcan demişti ki Esra benim arkamdan kapıyı kilitledi ce uyanıktı ama Furkan dedi ki hayır sağlık görevlilerine kapıyı ben açtım kapı kilitli falan değildi. Yani buradan da Ümitcan'ın kapıyı kendisinin açıp çıktığını anlıyoruz.

Uygun’un evden çıkış görüntüsü UYGUN'UN EVDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜSÜ

İşte Esra Hankulu’nun son görüntüsü!

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