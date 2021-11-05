Esra Hankulu’nun son 24 saati! İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış görüntüsü

Burada Ümitcan'ın ifadesi Esra uyanıktı arkamdan kapıyı kilitledi beni yolculadı hatta bana taksi çağırdı diyor. İfadelerde taksi durağı ile görüşüldü bizi arayan bir kadın değildi bir erkekti dendi. Dolayısıyla bütün oklar Ümitcan'a çevrildi. Devamında ise Ümitcan demişti ki Esra benim arkamdan kapıyı kilitledi ce uyanıktı ama Furkan dedi ki hayır sağlık görevlilerine kapıyı ben açtım kapı kilitli falan değildi. Yani buradan da Ümitcan'ın kapıyı kendisinin açıp çıktığını anlıyoruz.

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