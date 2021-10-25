Esra Hankulu’nun şüpheli ölümünde dikkat çeken olay! Ümitcan Uygun’un ifadesindeki çelişkiler ortaya çıktı

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, kişinin travmanın etkisi ile bir saat içerisinde de ölebileceği değerlendirilmesi yapılarak, Esra Hankulu'nun 2 Ağustos saat 17.55'de şüphelilerden Dilan C. ile buluştuğu, o saatten Ümitcan Uygun ile aynı odaya girdiği 3 Ağustos saat 02.00 sıralarına kadar kafasına künt travmaya neden olacak herhangi bir darbe almadığı, elde edilen tüm deliller ışığında Hankulu'nun ölüm saatine kadar normal bir sağlık durumuna sahip olduğu ifade edildi. İddianamede, alınan ifadeler ve telefon kayıtlarının incelemesi sonucu da Hankulu'nun ölü bulunduğu odaya şüpheli Ümitacan Uygun dışında kimsenin girdiği yönünde bir tespit bulunmadığı belirtilerek, "Mevcut delillere ve Adli Tıp Kurumu raporu ile oluşan kanaate göre Esra Hankulu'nun ölümünün meydana geldiği 3 Ağustos günü şüpheli Ümitcan Uygun ile birlikte kalmak amacıyla odaya girmeden önceki rahatsızlığına kullandığı ilaç ile alkolün neden olduğu; ancak Hankulu'nun ölümüne yol açan künt travmaya neden olan eylemin, Uygun ile odada baş başa bulundukları sırada gerçekleştiği" şeklinde değerlendirme yapıldı.