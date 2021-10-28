28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2021
ABONE OL
Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un "ağırlaştırılmış müebbet", iki sanığın ise "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan sanıklar Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporunda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları ifade edildi.

Bu kapsamda sanık Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbete", tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Sanıklar, 19 Ocak 2022'de Ankara 9. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.




Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme! ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!
Hankulu’nun şüpheli ölümünde dikkat çeken olay! HANKULU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN OLAY!
Esra Hankulu’nun ölümünde flaş gelişme ESRA HANKULU'NUN ÖLÜMÜNDE FLAŞ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA