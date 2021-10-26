Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme! Esra Hankulu'nun ardından Aleyna Çakır'ın ölümünden de yargılanacak...
Aleyna Çakır'ı darp ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan Ümitcan Uygun hakkında, 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Arnavutköy'de dün akşam bir Kızıl Akbaba İmrahor Mahallesi'nde binanın çatısına kondu.
Uzun süre çatıda bekleyen akbabanın daha sonra boş arsaya düştüğünü gören mahalle sakinleri, akbabanın yanına gitti.
Uçamadığını fark ettiği akbabayı evinin çatı katına çıkaran Alaattin Aral, onu tavuk eti ile besledi. Aral, durumu belediye ekiplerine haber verdi.
Arnavutköy Belediyesi'nden gelen veterinerlerin teslim aldığı akbabanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
"BELGESELLERDEN BİLİYORUZ"
Kızıl Akbabayı bulan ve onu evine alarak besleyen Alaattin Aral, "Biz bu hayvanları sadece belgesellerde görüyorduk.
Çocuklar ve torunlarım çok şaşırdılar. Baktık uçamıyor, ben de eve götürdüm. Vücudunu kontrol ettim ancak herhangi bir yara bere göremedim.
Belli ki yorgun düşmüş. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da şimdi alıp tedavi gerekiyorsa tedavi edip ilgili yerlere teslim edecekler" dedi. Öte yandan akbaba çocukların da ilgi odağı oldu.
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