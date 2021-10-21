Son dakika! Esra’nın ölümünün ardından Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Son dakika haberi… Ankara'da Esra Hankulu'nun evde cesedi bulunmasıyla alakalı yürütülen soruşturma sona erdi. Gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Son dakika! Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde cesedi bulunan Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili Ümitcan Uygun'un da içlerinde olduğu 3 zanlı ile ilgili soruşturma tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.
"ESRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK"
İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.
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