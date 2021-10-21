Son dakika! Esra’nın ölümünün ardından Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Son dakika! Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde cesedi bulunan Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili Ümitcan Uygun'un da içlerinde olduğu 3 zanlı ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.