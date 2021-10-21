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Son dakika! Esra’nın ölümünün ardından Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Son dakika! Esra’nın ölümünün ardından Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi… Ankara'da Esra Hankulu'nun evde cesedi bulunmasıyla alakalı yürütülen soruşturma sona erdi. Gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Son dakika! Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde cesedi bulunan Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili Ümitcan Uygun'un da içlerinde olduğu 3 zanlı ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

"ESRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK"

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

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