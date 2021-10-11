Sevgililer Günü’nde kızı öldürülen baba isyan etti: Bütün insanlığı öldürdü

14 Şubat 2021 tarihinde üç çocuk sahibi 50 yaşındaki tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh sevgilisi olduğunu iddia ettiği bir çocuk annesi 38 yaşındaki Samira Lkhadır'ın kendisini aldattığını düşünerek pek çok kez bıçakladı. Bıçak Samira'nın sırtında saplı kalınca, ikinci bir bıçakla bıçaklamaya devam etti. Majed Saeb, Samira'nın yaşamına son verdikten sonra da cep telefonu kamerasıyla kaydederek arkadaşına yolladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, zanlı Majed Saeb Alshaıkh tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Mahkemede, hayatını kaybetden Samira Lkhadır'ın kız kardeşi, babası ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"OLAY YANLIŞLIKLA GERÇEKLEŞTİ"

Kimlik sorgusunda bekar ve 3 çocuğu olduğunu, pizza dükkanı işlettiğini ve İngiltere vatandaşı olduğunu belirten sanık Majed Saeb Alshaıkh, "Olay yanlışlıkla gerçekleşti. Evlenmek için sözleşmiştik. Bir hata oldu ve kendisini öldürdüm" dedi. Samira'yı 2019 yılından beri tanıdığını ve yurtdışından gelip giderken tanıştıklarını ve arkadaş ortamlarına birlikte girmeye başladıklarını anlatan sanık Alshaıkh, "Samira'nın ikamet süresi dolmuştu. Evlilikle ilgili konsolosluğa başvurularımı yapacaktım. Daha sonra Yunanistan'a gittim, Ocak 2021'de Türkiye'ye döndüm ve Samira ile birlikte kalmaya başladık. Samira bana ihanet etmişti. Şu anda yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum" dedi. Bunun üzerine ölen Samira Lkhadır'ın yakınlarını salondan çıkarılarak sanığın savunmasının alınmasına devam edildi.

"PARASI YOKTU KENDİSİNE EV TUTTUM"

"Samira'nın parası yoktu, kendisine ev tuttum. Zamanla değişmeye başlamıştı" diyen sanık Majed Saeb Alshaıkh, vücudunda iz gördüğünü, telefonda biriyle konuştuğunu duyduğunu iddia etti. Sanık Alshaıkh, "Telefondaki arkadaşıymış. Bana, 'Irak'tan arkadaşım sigara getirdi, onu almaya gideceğim' dedi. Sigarayı almaya çıkacakken izi sordum. O da 'Senden' dedi. Bir haftadır yakınlaşmadığımızı söyledim. O anda olay gerçekleşti. Bu eylemi nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum" diye konuştu.

"HATA YAPTIM"

Samira'yı öldürdükten sonra, videoya çekerek arkadaşına gönderdiği sorulunca da, arkadaşının inanmaması üzerine videoyu çektiğini söyledi. Sanık Alshaıkh, "Onu seviyordum ama bir hata yaptım" dedi.

ŞİKAYETÇİ BABA: ÇOCUĞUNA ANNEN ÖLDÜ DİYEMİYORUZ

Samira'nın kız kardeşi Layla Lkhadır, ablasının kendilerine evlilikten hiç bahsetmediğini ve ablasıyla Majed'in, olaydan 15 gün önce tanıştıklarını söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Samira'nın babası Lahcan Lkhadır ise kızının evlenceği ile ilgili bir şey anlatmadığını belirterek "Kuran'da kısas vardır. Birleşmiş Milletler'de de kadın hakları ile kanunlar vardır. Bu kişi kızımı öldürdü ve cesedini teşhir etti. Biz de biliyoruz ki bu kişi bütün insanlığı öldürmüştür. Karısı olmadığı halde ne hakla öldürdü. Ne hakla kızımın kendisine ihanet etiğinden bahsediyor. Türk adaletine ve kanunlarına saygı duyuyoruz. Çocuğuna annen öldü diyemiyoruz. Annesinin hasta olduğunu söylüyoruz. Kızımın yaşam hakkı vardı, neden kızımı öldürdü" diye konuştu.

TUTUKLULUĞU DEVAM

Mahkeme heyeti, Majed Saeb Alshaıkh'ın üzerine atılı suçun mahiyetini ve delil durumunu göz önünde bulundurarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenilmesi için haklarında zorla getirme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

15 BIÇAK YARASI

İddianameye göre, olay Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddianamede, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın kendisini aldattığını düşünerek maktüleyi birçok kere bıçakladığı, maktülenin vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Sanığın maktüleyi öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına whatsapp'tan gönderdiği, sanığın savcıya verdiği ifadesinde de "Bir anda sinirlenerek nişanlısını öldürdüğünü" söylediğini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.