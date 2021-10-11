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Kadir Şeker‘in öldürdüğü Özgür Duran’ın kardeşi isyan etti! Prim yapmayın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Kadir Şeker‘in öldürdüğü Özgür Duran’ın kardeşi isyan etti! Prim yapmayın

Konya’da sokak ortasında meydana gelen kavgada Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, ülkedeki her olayın kendi dosyalarıyla kıyaslama yapılmasından aile olarak bıktıklarını dile getirdi. Duran, “Konya’da bir olay oluyor Kadir Şeker’e bağlanıyor, İzmir’de bir olay oluyor Kadir Şeker’e bağlanıyor, Hatay’da bir olay ve yine Kadir Şeker’e bağlanıyor Kimse bizim üzerimizden prim yapmaya kalkmasın. Biraz saygı bekliyoruz” dedi.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 5 Şubat 2020'de bir parkta , Özgür Duran ile Ayşe Dırla arasında çıkan tartışmaya müdahil olan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak hayatını kaybetmesine sebep oldu.

12 YIL HAPSİ İSTENDİ

Kadir Şeker yargılandığı 3, Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmış, bu karar Bölge Adliye Mahkemesince onaylanmıştı. Halen Yargıtay'da olan dosyanın incelenme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, bu olaydan sonra ülkenin neresinden olursa olsun, herhangi bir olay olduğundan Kadir Şeker olayı ile kıyaslama yapıldığını söyledi.

"BİZİM OLAYIMIZDA NE FİZİKSEL NEDE PSİKOLOJİK OLARAK KADINA ŞİDDET YOK"

Aile olarak bu kıyaslamadan bıktıklarını ifade eder Duran, "Bu yapılan algı operasyonlarından artık iyice bıktık. Konya'da bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, İzmir'de bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, Hatay'da bir olay ve yine Kadir Şeker'e bağlanıyor. Bunları binlerce kez söyledik ve hala dile getiriyoruz. Bizim olayımızda ne fiziksel nede psikolojik olarak kadına şiddet yok.

Sosyal medyada prim ve duygu sömürüsü yapılıyor. Bizim davamız daha bitmedi, dosyamız Yargıtay da incelemede. Hala bu kıyaslamaları yaparak Kadir Şeker'e adalet sağlamak istediklerini sanan insanlar varsa yanılıyorlar.

Çünkü amacı sadece prim olan insanların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Bizim olayımızda şiddet gördüğü söylenilen Kadir Şeker'in kurtardığı iddia edilen kadın Ayşe Dırla önce sevgilisi daha sonra cezaevinde evlendiği Murat Hanlı ile birlikte 1 kilo eroin ile yakalanıp, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"ANNEM SOKAK ORTASINDA 2 DEFA DAYAK YEDİ"

Kız kardeşi Figen Dırla'da yine Konya'da 3 kilo eroin ile yakalandı. Madem herkes çok duyarlı, benim annem sokak ortasında 2 defa dayak yedi, burnu kırıldı, saçları koparıldı, yerlerde sürüklendi.

"KÖTÜ EMELLERİ OLAN İNSANLARA YARDIMCI OLMUŞ OLUYORSUNUZ"

Anneme neden destek olmadınız? Kadir Şeker'e bağlanacak bir olay varsa sosyal medyadan paylaşım yaparak bu olayı kaşıyorlar. Sizlerde bu kötü emelleri olan insanlara yardımcı olmuş oluyorsunuz.

Tüm Türkiye gerçekleri bilmiyor, gerçekleri öğrenince benden ve abimden özür dileyecekler. Pişman olacağınız şeyleri yapmayın" dedi. Artık ne olur kıyaslama yapmayın" dedi.

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