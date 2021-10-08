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Gözü dönen koca dehşet saçtı! Karısını bıçakla öldürdü av tüfeğiyle intihara kalkıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Gözü dönen koca dehşet saçtı! Karısını bıçakla öldürdü av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Antalya Alanya’da markette karısıyla tartışan adam, karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Sonrasında da av tüfeğiyle kendisine ateş etti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam sularında bir markette yaşandı.

İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.'nin çalıştığı markete gitti. Burada Gönül Y. tartışmaya başlayan gözü dönen Yahya Y., eşini market içerisinde birkaç yerinden peş peşe bıçakladı. Yahya Y. ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.

KANLAR İÇERİSİNDE YÜRÜDÜ

Yahya Y. kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yahya Y.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.'nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözü dönen koca dehşet saçtı! GÖZÜ DÖNEN KOCA DEHŞET SAÇTI!
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