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Yeğeninin üzerinden geçerek öldürdü! Feci kaza kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Yeğeninin üzerinden geçerek öldürdü! Feci kaza kamerada

İzmir’de, bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı görmeyen hala Z.A., cipin altında kalan küçük yeğeninin üzerinden geçti. Hala Z.A.’nın yeğeninin ölümüne sebep olduğu anın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 1 Ağustos 2020 tarihinde Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir rezidansın otoparkında gerçekleşti.

ELİ KAPIYA SIKIŞTI

İddiaya göre, halası Z.A. beraber yaşadığı öğrenilen yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından köpek istedi.

Bunun üzerine, üzerinde yanında para olmayan Z.A., rezidansa para almaya geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, Z.A.'nın kullandığı cipten indiği esnada, eli kapıya sıkıştı.

HAYATIINI KAYBETTİ

Yeğenini fark etmeyen hala Z.A., cip ile hareket edince, küçük Eymen aracın altında ezilerek hayatını kaybetti. Kutsal Hazar Eymen Kara'nın hayatını kaybettiği korkunç anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde; Z.A.'nın cip ile rezidansın otoparkına geldiği, Kutsal Hazar Eymen Kara'nın cipten indiği sırada elinin kapıya sıkıştığı, yeğenini fark etmeyen halasının ise hareket edince, küçük Eymen bir süre mücadele etmesi ve daha sonra düşerek cipin altında kaldığı anlar yer aldı.

Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden hala Z.A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı.

Z.A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerde yer aldı.

Z.A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüldü.

OLAYDAN 3 AY ÖNCE ANNESİ VEFAT ETMİŞ

Öte yandan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kutsal Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi.

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala Z.A.'nın hemşire olduğu öğrenilirken, emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

Z.A. kaza sonra emniyette verdiği ifadede, yeğeninin köpek istediğini, bunun üzerine para olmadığı için evden para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta yeğenin olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise minik çocuğun yerde yattığını gördüğü söylediğini öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan Z.A.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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