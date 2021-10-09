Avukatlık bürosunda dehşet! Eşi döverek öldürdü

GENÇ KADIN GAZİANTEP'E SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadın, önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi.