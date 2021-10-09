Avukatlık bürosunda dehşet! Eşi döverek öldürdü
Osmaniye’de avukatlık bürosunda buluştuğu eşi tarafından darp edilen kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de edinilen bilgiye göre, olay, 29 Eylül tarihinde akılalmaz bir olay yaşandı.
23 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül, eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan avukatının bürosuna geldi.
AVUKATLIK BÜROSUNDA EŞİNİ DARP ETTİ
Avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının eşi İbrahim Goncagül gelerek yaşanılan tartışma üzerine eşini darp etti.
GENÇ KADIN GAZİANTEP'E SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadın, önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ
10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Meltem Goncagül, hayatını kaybetti. Eşini darp ederek ölümüne sebep olan İbrahim Goncagül ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Meltem Goncagül'ün cenazesi helallik alınması için Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada bir süre bekletilen genç kadının cenazesi, daha sonra götürüldüğü Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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