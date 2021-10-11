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Ümraniye’de dolmuş şoförleri birbirine girdi! Kürek saplı kavga kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Ümraniye’de dolmuş şoförleri birbirine girdi! Kürek saplı kavga kamerada

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde dolmuş şoförleri kavga etti. Kavgada bir şoförün ötekine kürek sapı ile saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de Dudullu meydanında iddiaya göre dolmuş şoförleri arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

KÜREK SAPIYLA SALDIRDI

Şoförlerden birisi kürek sapını alarak diğer şoförün kafasına vurdu. Vatandaşların ve şoförlerin araya girmesi üzerine olay kısa sürede son buldu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Şoförün kürek sağı ile vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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