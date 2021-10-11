Ümraniye’de dolmuş şoförleri birbirine girdi! Kürek saplı kavga kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde dolmuş şoförleri kavga etti. Kavgada bir şoförün ötekine kürek sapı ile saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KÜREK SAPIYLA SALDIRDI
Şoförlerden birisi kürek sapını alarak diğer şoförün kafasına vurdu. Vatandaşların ve şoförlerin araya girmesi üzerine olay kısa sürede son buldu.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Şoförün kürek sağı ile vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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