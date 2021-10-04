Hatay’da kan donduran cinayet iddiası! 3 günlük kocasını öldürdü

İhbarla adrese emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta defnedildi.