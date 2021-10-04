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Hatay’da kan donduran cinayet iddiası! 3 günlük kocasını öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.10.2021
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Hatay’da kan donduran cinayet iddiası! 3 günlük kocasını öldürdü

Hatay’da 3 günlük çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayın ardından yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Sönmez'in (29) ifadesi alınıp serbest bırakılan eşi Zeynep Yonca Sönmez (24) cinayetle suçlanarak tutuklandı. Sönmez, ifadesinde eşinin kendisini bıçakladığını iddia etmişti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta 23 Eylül günü 3 günlük evi olan Zeynep Yonca Sönmez ile Mehmet Sönmez çifti arasında bilinmeyen sebepten tansiyon yükseldi. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mehmet Sönmez, bıçakla yaralandı.

İhbarla adrese emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta defnedildi.

"GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. Sönmez, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KARAR ÇIKTI

Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen bilgiler ve raporlar doğrultusunda Zeynep Yonca Sönmez hakkında 'cinayet' iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Evinden alınan ve götürüldüğü savcılıkta suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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