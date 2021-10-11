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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular A Haber canlı yayınında yanıt buldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı. Emekli zamlarından BES'e, GSS priminden doğum parasına... İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Emekli zamları belli oldu diyorlar doğru mu? Emekli zamları nasıl hesaplanıyor? BES'e kaydolmak için bir şart var mı? GSS primi emeklilik için kullanılır mı? Doğum parası almak için hangi şartlar gerekiyor? Merkez Bankası'nın faiz indirimi kredilere nasıl yansır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşların sorduğu soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU DİYORLAR DOĞRU MU? NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli zamları yılda iki kere belli oluyor. Birisi Ocak ayında birisi Temmuz ayında. Aynı memurlar gibi. Ama doğru mu? Kısmen doğru diyeyim ben. Enflasyon emeklinin maaşını belli ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşını direk enflasyon rakamı belli ediyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Memur ve memur emeklilerinin maaşını ise Ağustos'ta toplu sözleşme oldu o toplu sözleşme zamları belli ediyor ama enflasyon onlar için de önemli çünkü bir önceki zamdan daha yüksek bir enflasyon çıkarsa fark veriliyor. Belli oldu mu? Bir miktar belli oldu. 3 aylık enflasyon belli oldu aşağı yukarı yüzde 4.23-4.25 civarına bir rakam ortaya çıktı. Daha 3 aylık daha var bunun üstüne gelecek. Yani Ocak'ta belli olacak. Memur ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alacakları da kesinleşmiş oldu.

6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

BES'E KAYDOLMAK İÇİN BİR ŞART BULUNUYOR MU?

Eskiden vardı bir şart 18 yaşını doldurmuş olmaktı. Şimdi o da kaldırıldı. Artık 18 yaşından küçükler de BES'e giriyorlar. 1 ile 7 yaş arasında yoğunluk var. Bir şart yok. Bankaların var özel kuruluşların var.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

45 yaşın altındakilere otomatik katılma imkanı var. Ya iş yerine başvuracaksınız. Ya da herhangi bir şirketi arayacaksınız ve oradan BES'e girmiş olacaksınız. Taksiti kendiniz belirliyorsunuz.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

GSS PRİMİNİ EMEKLİLİĞİMDE KULLANABİLİR MİYİM?

GSS primi adı üstünde sağlık primidir. Sağlık primi tek başına emeklilikte kullanılmıyor. Hiçbir işi olamayan 18 yaşından büyükler ödüyor bunu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

DOĞUM PARASI ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Çalışıyor olmak lazım. Doğum parası çalışan anne adaylarına veriliyor. Son 1 yılda 90 gün priminizin olması gerekiyor. Raporlu olduğunuz sürede de o iş yerinden ayrılmamış olmanız yani sigortanızın devam etmesi lazım.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Çalışmayan anneler için devlet ilk altını takıyor. Birincide 300, ikincide 400 üçüncüde 600 TL veriyor. Ve süt parası var o da bu yıl için 225 lira civarında.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ KREDİLERE YANSIR MI?

Hemen bugünden yarına yansımıyor ama bankalar bunu bir şekilde yansıtıyorlar. Şu andaki yapılan indirimin çok beklendiği gibi yansıyacağını düşünmüyorum. Ama ileride göreceğiz yeni indirimler olursa elbette özellikle tüketici kredilerinde otomobil, konut, ihtiyaç kredisi gibi kredilere de yansıyacağını düşünüyorum.

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