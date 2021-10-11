Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular A Haber canlı yayınında yanıt buldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı. Emekli zamlarından BES'e, GSS priminden doğum parasına... İşte merak edilen o soruların yanıtları...
Emekli zamları belli oldu diyorlar doğru mu? Emekli zamları nasıl hesaplanıyor? BES'e kaydolmak için bir şart var mı? GSS primi emeklilik için kullanılır mı? Doğum parası almak için hangi şartlar gerekiyor? Merkez Bankası'nın faiz indirimi kredilere nasıl yansır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşların sorduğu soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU DİYORLAR DOĞRU MU? NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli zamları yılda iki kere belli oluyor. Birisi Ocak ayında birisi Temmuz ayında. Aynı memurlar gibi. Ama doğru mu? Kısmen doğru diyeyim ben. Enflasyon emeklinin maaşını belli ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşını direk enflasyon rakamı belli ediyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaşını ise Ağustos'ta toplu sözleşme oldu o toplu sözleşme zamları belli ediyor ama enflasyon onlar için de önemli çünkü bir önceki zamdan daha yüksek bir enflasyon çıkarsa fark veriliyor. Belli oldu mu? Bir miktar belli oldu. 3 aylık enflasyon belli oldu aşağı yukarı yüzde 4.23-4.25 civarına bir rakam ortaya çıktı. Daha 3 aylık daha var bunun üstüne gelecek. Yani Ocak'ta belli olacak. Memur ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alacakları da kesinleşmiş oldu.
6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.
BES'E KAYDOLMAK İÇİN BİR ŞART BULUNUYOR MU?
Eskiden vardı bir şart 18 yaşını doldurmuş olmaktı. Şimdi o da kaldırıldı. Artık 18 yaşından küçükler de BES'e giriyorlar. 1 ile 7 yaş arasında yoğunluk var. Bir şart yok. Bankaların var özel kuruluşların var.
45 yaşın altındakilere otomatik katılma imkanı var. Ya iş yerine başvuracaksınız. Ya da herhangi bir şirketi arayacaksınız ve oradan BES'e girmiş olacaksınız. Taksiti kendiniz belirliyorsunuz.
GSS PRİMİNİ EMEKLİLİĞİMDE KULLANABİLİR MİYİM?
GSS primi adı üstünde sağlık primidir. Sağlık primi tek başına emeklilikte kullanılmıyor. Hiçbir işi olamayan 18 yaşından büyükler ödüyor bunu.
DOĞUM PARASI ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Çalışıyor olmak lazım. Doğum parası çalışan anne adaylarına veriliyor. Son 1 yılda 90 gün priminizin olması gerekiyor. Raporlu olduğunuz sürede de o iş yerinden ayrılmamış olmanız yani sigortanızın devam etmesi lazım.
Çalışmayan anneler için devlet ilk altını takıyor. Birincide 300, ikincide 400 üçüncüde 600 TL veriyor. Ve süt parası var o da bu yıl için 225 lira civarında.
MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ KREDİLERE YANSIR MI?
Hemen bugünden yarına yansımıyor ama bankalar bunu bir şekilde yansıtıyorlar. Şu andaki yapılan indirimin çok beklendiği gibi yansıyacağını düşünmüyorum. Ama ileride göreceğiz yeni indirimler olursa elbette özellikle tüketici kredilerinde otomobil, konut, ihtiyaç kredisi gibi kredilere de yansıyacağını düşünüyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB sözlü mülakat tarihi için flaş açıklama! 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!
- Kazananlar belli oluyor! Magnum çekiliş sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 2 Porsche kazananlar kimler?
- Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? 11 Ekim Gelinim Mutfakta sunucu kim?
- 1.749 sözleşmeli personel alınacak! AFAD personel alımı başvuru şartları! 2021 AFAD personel başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?
- Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
- YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 baraj puanı boş kontenjanlar açıklandı mı?
- Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 11 Ekim! Dünya Kız Çocukları Günü için anlamlı mesajlar sözler!
- Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir?
- Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 11 Ekim! Evde bakım parası kaç ilde yattı?