Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Memur ve memur emeklilerinin maaşını ise Ağustos'ta toplu sözleşme oldu o toplu sözleşme zamları belli ediyor ama enflasyon onlar için de önemli çünkü bir önceki zamdan daha yüksek bir enflasyon çıkarsa fark veriliyor. Belli oldu mu? Bir miktar belli oldu. 3 aylık enflasyon belli oldu aşağı yukarı yüzde 4.23-4.25 civarına bir rakam ortaya çıktı. Daha 3 aylık daha var bunun üstüne gelecek. Yani Ocak'ta belli olacak. Memur ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alacakları da kesinleşmiş oldu.

6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.