Sevgili olma teklifini reddedince önce kızı sonra kendini öldürdü

SEVGİLİSİ OLMADI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan meydana gelen korkunç olay ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İstanbul'dan İzmir'e üniversite okumak için gelen ve daha sonra İzmir'de bir tekstil firmasında müdür olarak çalışan Sena Altan'ın, olayın yaşandığı eve 2 ay önce taşındığı öğrenildi. Cinayeti işleyen ve daha sonra kendi hayatına son veren İlkay Ayeş'in uzun süredir sevgili olma teklifinde bulunduğu ancak Sena Altan'ın bu teklife olumsuz yanıt verdiği, Ayeş'in de İstanbul'dan İzmir'e gelerek olayı gerçekleştirdiği bildirildi.