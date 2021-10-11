Sevgili olma teklifini reddedince önce kızı sonra kendini öldürdü

İzmir Buca’da yaşadığı evde bıçaklanarak yaşamına son verilen genç kadının cinayetine ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Talihsiz genç kadının kendisinin yaşamına son veren kişinin sevgili olma teklifini reddettiği için öldürüldüğü ortaya çıkarken, genç kızı katlettikten sonra kendi hayatına da son veren şahsın evinden intihar mektubu çıktığı belirtildi.

Olay geçen gün sabah saat 10.00 sularında Atatürk Mahallesi 220 sokaktaki 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki İlkay Ayeş, 24 yaşındaki Sena Altan'ın (24) evine gitti. Burada Sena Altan ile tartışan Ayeş, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine yanında getirdiği bıçağı genç kadına canice saplamaya başladı.

KOMŞULAR ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDU

Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay Ayeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İlkay Ayeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KURTARILAMADI

Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sena Altan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



SEVGİLİSİ OLMADI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan meydana gelen korkunç olay ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İstanbul'dan İzmir'e üniversite okumak için gelen ve daha sonra İzmir'de bir tekstil firmasında müdür olarak çalışan Sena Altan'ın, olayın yaşandığı eve 2 ay önce taşındığı öğrenildi. Cinayeti işleyen ve daha sonra kendi hayatına son veren İlkay Ayeş'in uzun süredir sevgili olma teklifinde bulunduğu ancak Sena Altan'ın bu teklife olumsuz yanıt verdiği, Ayeş'in de İstanbul'dan İzmir'e gelerek olayı gerçekleştirdiği bildirildi.



İNTİHAR NOTU ÇIKTI

Ayrıca psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlkay Ayeş'in, İstanbul'daki evinden çıkmadan önce intihar notu bıraktığı iddia edildi.

Sena Altan'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Cenaze defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.