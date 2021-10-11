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Araç içinde tuhaf tavuk satışı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Araç içinde tuhaf tavuk satışı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbul Şişli’de bir kamyonetin içerisinde boğazlanarak satışı yapılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki oklarını üzerine çekti. Görüntüyü kayda alan şahıs, "böyle tavuk mu satılır" sözleriyle tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler Şişli Kuştepe'den geldi. Sakarya plakalı bir aracın içerisinde tavuk satan bir şahıs kameralara yansıdı. Görüntülerde araç içerisinde kesilen tavuklar, poşetlere konularak satılıyor.

"BÖYLE TAVUK MU SATILIR"

Görüntüyü kayda alan vatandaş, "böyle tavuk mu satılır" ifadeleriyle satıcıya tepki gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

Araç içinde tepki toplayan satışı! ARAÇ İÇİNDE TEPKİ TOPLAYAN SATIŞI!

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