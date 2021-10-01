Yine kaza yine İETT! Kontrolünü kaybeden otobüs bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza sonrası otobüsün motor kısmından araca saplanan bariyer nedeniyle 4 kişi araç içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şahısları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 1'i ağır 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.