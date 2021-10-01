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Yine kaza yine İETT! Kontrolünü kaybeden otobüs bariyerlere çarptı: 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Yine kaza yine İETT! Kontrolünü kaybeden otobüs bariyerlere çarptı: 4 yaralı

İstanbul 'da yağmur nedeniyle kontrolünü kaybeden bir İETT otobüsü, yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05:40 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Talat Şen yönetimindeki 146 numaralı Bakırköy - Boğazköy hattında çalışan ve içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

OTOBÜSÜN MOTOR KISMINA BARİYER SAPLANDI

Kaza sonrası otobüsün motor kısmından araca saplanan bariyer nedeniyle 4 kişi araç içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şahısları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 1'i ağır 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, halk otobüsünün kaldırılmasıyla normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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