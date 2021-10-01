Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma! 87 gözaltı kararı
YAŞAM DHA
Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddiaları üzerine harekete geçti. Başlatılan soruşturmada tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi için gözaltı kararı verildi.
Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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