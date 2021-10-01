Yargıtay son noktayı koydu! 'Telefon numarasını izinsiz paylaşmak' suçtur
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski kız arkadaşının telefon numarasını hukuka aykırı olarak yayan kişi ile telefon numarasını hukuka aykırı olarak ele geçiren arkadaşı hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Daire, gerçekleştirilen eylemin "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturacağı gözetilmeden sanıklara verilen beraat kararlarını kanuna aykırı buldu.
Şikayet üzerine yerel mahkeme, telefon numarasını hukuka aykırı olarak yayan Turgut A. ile telefon numarasını hukuka aykırı olarak ele geçiren Onur N.'nin eyleminin, "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek sanıkların beraatlerine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesine geldi. Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.
SUÇUN OLUŞACAĞI DURUMLAR TEK TEK AÇIKLANDI
"Kişisel veri" kavramının açıklandığı daire kararında, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturan sebeplere de tek tek yer verildi. Dairenin kararında, kişisel verilerin, "verildiği", "yayıldığı" ve "ele geçirildiği"nin kabul edilmesi için kişisel verilerin kaydedilmiş halde bulunması, kaydedilmiş haliyle başkalarına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin gerektiği belirtildi.
Kararda, kişisel verilerin kaydedilmeden önce öğrenilmesi, hafızada tutulan kişisel verilerin başkalarına açıklanması, kişisel verilere salt duyu organları aracılığıyla vakıf olunmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu doğuracağından bahsedildi.
BERAAT KARARLARI BOZULDU
Eski kız arkadaşının telefon numarasını hukuka aykırı olarak yayan Turgut A. ile numarayı hukuka aykırı olarak ele geçiren Onur N.'nin eyleminin ilgili maddeler uyarınca, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturacağı gözetilmeden, ayrı ayrı mahkumiyetleri yerine, isabetsiz gerekçeyle beraatlerine karar verilmesini kanuna aykırı bulan daire, beraat kararlarının bozulmasına hükmetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma hutbesi 1 Ekim 2021! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
- Marsilya Galatasaray maç özeti! UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS özet, önemli anları!
- 2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…
- Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu?
- 2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri! FB Olympiakos özet, goller, önemli anlar!
- Marsilya GS canlı izleme yolları! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi O.Marsilya Galatasaray canlı yayın!
- Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya GS maçı şifresiz izleme yolları!
- Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?
- Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…
- FB Olympiakos şifresiz veren kanallar listesi! Fenerbahçe Olympiakos şifresiz yayın var mı?
- Banu Küçükpolat kimdir, kaç yaşında? Opr. Dr. Banu Küçükpolat hangi hastanede çalışıyor?