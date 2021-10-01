Yargıtay son noktayı koydu! ’Telefon numarasını izinsiz paylaşmak’ suçtur

Giresun'da yaşayan Turgut A. isimli bir kişi, ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı olan telefon numarasını rızası dışında arkadaşı Onur N.'ye verdi. Bunun üzerine numarasını rızası dışında paylaşılan kız, hem eski erkek arkadaşı Turgut'u hem de numarayı verdiği arkadaşı Onur'u şikayet etti.