İstanbullunun İETT çilesi bitmek bilmiyor! Gaz pedalı arızalanan İETT aracı yolda kaldı

İstanbulluların son günlerde sıklıkla karşılaştığı toplu ulaşım sorununa bir yenisi daha eklendi. Mecidiyeköy'den Arnavutköy'e hareket eden İETT aracı arıza yaptı. 336M kodlu araç Sultangazi'de bulunan Hamza Yerlikaya durağında durmak zorunda kaldı.

İETT aracı yaklaşık bir saat arızalı şekilde hareket etti. Sorunun büyümesi ve aracın gittikçe yavaşlaması nedeniyle aracın şoförü otobüsü durdurdu. Gaz pedalının arızalandığını söyleyen şoför yolcuları alternatif toplu taşımaya yönlendirdi.

Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetten dolayı tepki gösterdi. Son günlerde artan toplu taşıma arızalarına çözüm bulunmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki tedbirsizliği pes dedirtti.