CHP’li İETT’de yangın var! 4 ayda 4 otobüs küle döndü

Murat Ongun, "İstanbul'da bugün, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı gibi yanan bir otobüs yok. Daha önce de belirttiğimiz gibi arşiv görüntülerden medet umanlar var. İstanbul'a yakışır sağlıklı bir muhalefet beklentimiz, her şeye rağmen sürüyor" iddiasında bulunmuştu.

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