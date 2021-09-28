CHP'li İETT'de yangın var! 4 ayda 4 otobüs küle döndü
İstanbullular son 2 yılda toplu taşıma araçlarını kullanırken büyük korku yaşıyor. Her gün arıza ya da yangın haberiyle gündeme gelen İETT'nin 4 ay içinde 4 otobüsünün küle döndüğü ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yangınları yalanlasa da görüntüler hiç de iç açıcı değil...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor.
15 Mayıs-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Sarıyer, Ataşehir, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde belediye araçlarının yandığı öğrenildi.
İşte 4 ayrı ilçede yanan otobüslerden bazıları...
*15 Mayıs 2021 Sarıyer:
Sarıyer'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı. Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
*25 Temmuz 2021 Ataşehir:
Ataşehir'de seyir halindeki otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otobüs alevlere teslim oldu. Sarıgazi Kadıköy seferini yapan otobüs şoförü yolcuları indirip yangına müdahale etti. Çevredekileri korkutan yangını olay yerine giden itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, büyük hasarın oluştuğu otobüs kullanılamaz hale geldi.
*14 Ağustos 2021 Küçükçekmece:
Küçükçekmece'de bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün yandığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Alevlere teslim olan otobüs olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
*10 Eylül 2021 Gaziosmanpaşa:
Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın bir anda çoğaldı. Seyir halindeyken başlayan yangında yolcular hızlıca tahliye edilirken alevler ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İBB SÖZCÜSÜ'NÜN "YANAN OTOBÜS YOK" İDDİASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı ve Belediye Sözcüsü Murat Ongun, dün sosyal medyada yayılan, otoyolda seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsler hakkında açıklamada bulundu.
Murat Ongun, "İstanbul'da bugün, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı gibi yanan bir otobüs yok. Daha önce de belirttiğimiz gibi arşiv görüntülerden medet umanlar var. İstanbul'a yakışır sağlıklı bir muhalefet beklentimiz, her şeye rağmen sürüyor" iddiasında bulunmuştu.
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