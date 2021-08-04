Üniversiteli Azra’nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın iş yerine saldırı





İŞ YERİNİN CAM KAPISI KIRILDI



Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesinde bulunan emlak ofisi, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Sabah eşyalarını almak için ofise gelen çalışanlar, cam kapının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. İş yeri çalışanları, cinayet sonrası sık sık telefonla arandıklarını, arayan kişinin 'Sizinle beraber orayı yakacağız' diye tehdit ettiğini, bu sabah eşyalarını almak için ofise geldiklerinde ise cam kapının kırıldığını gördüklerini söyledi. Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



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