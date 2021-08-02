Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Azra Gülendam Haytaoğlu öldürüldü mü?

Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonrasında ise aynı gün yaşanan kaçış ve izini kaybettirme süreci adeta ışık hızıyla gerçekleşti.