Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Azra Gülendam Haytaoğlu öldürüldü mü?
Son dakika haberleri... Antalya'da kaybolan 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Haytaoğlu ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu. Haytaoğlu koronavirüse yakalandıktan sonra "Bir abiyle kalacağım" diyerek izini kaybettirdi.
Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu.
Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonrasında ise aynı gün yaşanan kaçış ve izini kaybettirme süreci adeta ışık hızıyla gerçekleşti.
Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.
ACI HABER GELDİ
26 yaşındaki Azra'nın cinayete kurban gittiği öğrenildi.
POLİSE BAŞVURDULAR
Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu.
Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.
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