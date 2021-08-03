Azra Gülendam Haytaoğlu'nu canice katletti! Korkunç jilet iddiası

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Polis, Ayhan'ı bir kez daha gözaltına aldı. Görüntüleri izleyince köşeye sıkıştığını anlayan Ayhan, çapraz sorgusu sırasında vahşi cinayeti itiraf etti. Azra'ya cinsel saldırıda bulunduğunu, bağırdığı için öldürdüğünü anlattı. Azra'nın cesedini banyoda parçalara ayırdıktan sonra bavula koymuş ve Kepez'de ormanlık alana gömmüştü. Ayhan'ın gösterdiği yerde Azra'nın cesedi bulundu. Polisler Ayhan'ın evinde de inceleme yaptı. Mor ışıkla yapılan çalışmalarda banyo başta olmak üzere evin tüm noktalarının adeta kan gölüne döndüğü belirlendi. Ayhan cinayetten sonra temizlik yapmış ancak kan lekelerini yok edememişti.