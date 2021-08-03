Azra Gülendam Haytaoğlu'nu canice katletti! Korkunç jilet iddiası
28 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber geldi. Genç kızın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan, evinde Azra'ya tecavüz ettiğini, boğarak öldürdüğünü daha sonra banyoda kızı 5 parçaya ayırarak ormana gömdüğünü itiraf etti.
Giriş Tarihi: 03.08.2021
09:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
10:22
Antalya'da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu (21) Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi. İki genç kızın ailesi ise Adana'da yaşıyordu. Azra hastalık belirtileri gösterince 28 Temmuz günü koronavirüs testi yaptırdı.
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Testi pozitifti. Abla Ezgi Haytaoğlu kendisine dikkat etmediği gerekçesiyle kardeşiyle tartıştı. Azra Gülendam Haytaoğlu yanına kimliğini bile almadan, "Biraz hava alacağım" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.
ÖNCE YALAN SÖYLEDİ Hürriyet'te yer alan habere göre: Polis ekipleri Ezgi Haytaoğlu'nun verdiği ifade doğrultusunda, Azra'nın oturduğu kafedeki kişiyi araştırmaya başladı. Kafedeki güvenlik kamerası kayıtları, telefon sinyalleri ve çalışanların ifadelerine göre, o ağabey kendi inşaat şirketi bulunan mühendis Mustafa Murat Ayhan'dı. Ayhan önceki gün ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Ayhan ifadesinde, Azra'nın kendisiyle bir şeyler içip sohbet ettikten sonra evine gittiğini iddia etti. Polisler Ayhan'ı savcılık talimatıyla serbest bıraktı ancak peşinden ayrılmadı. Ayhan'ın evinin çevresindeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Ayhan eve Azra ile birlikte gelmiş, birkaç saat sonra bir bavulla dışarı çıkmıştı. Geri döndüğünde ise bavul yoktu. Azra ise evden hiç çıkmamıştı.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF Polis, Ayhan'ı bir kez daha gözaltına aldı. Görüntüleri izleyince köşeye sıkıştığını anlayan Ayhan, çapraz sorgusu sırasında vahşi cinayeti itiraf etti. Azra'ya cinsel saldırıda bulunduğunu, bağırdığı için öldürdüğünü anlattı. Azra'nın cesedini banyoda parçalara ayırdıktan sonra bavula koymuş ve Kepez'de ormanlık alana gömmüştü. Ayhan'ın gösterdiği yerde Azra'nın cesedi bulundu. Polisler Ayhan'ın evinde de inceleme yaptı. Mor ışıkla yapılan çalışmalarda banyo başta olmak üzere evin tüm noktalarının adeta kan gölüne döndüğü belirlendi. Ayhan cinayetten sonra temizlik yapmış ancak kan lekelerini yok edememişti.