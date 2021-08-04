04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
ABONE OL
Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

Son dakika haberine göre: Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesinin ardından genç kızın annesi konuştu. Bu arada genç kızın cenazesinin kayıp kısmı bulundu.

Türkiye Antalya'dan gelen acı haberle sarsıldı. 28 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

Genç kızın acılı babası Mustafa Haytaoğlu, "O adamın bir oğlu varmış 9 yaşında. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım" dedi.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

Genç kızın ablasını Antalya'ya Azra'nın yanına yolladığını ve kızının koronavirüse yakalandığını öğrendiğini söyleyen baba Mustafa Haytaoğlu, ablasının "aşağı inme" uyarısı nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını anlattı. Haytaoğlu, "Kamera kayıtlarında adam geliyor arabayla. Kızımı 'gel sana çorba içireyim, hastaneye gidelim' diyerek yoldan çıkarıyor" dedi. Katil zanlısı ile Azra'nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını vurgulayan acılı baba "Daha önce bir tanışıklıkları yok. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı" dedi.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

"Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor" diyen baba, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti. Haytaoğlu, "Aratıyorsun bu adamın daha çok olayları var, bu adam soğukkanlı ve profesyonel" ifadelerini kullandı.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

ANNESİ KONUŞTU: BAŞKA ANNELERİN DE CİĞERİ YANMASIN

Azra'nın cenaze töreni öncesi annesi Mezide Haytaoğlu, AA muhabirine, kızının gazetecilik bölümünde eğitim aldığını ve gazeteciliği çok sevdiğini söyledi.

Konuşmasında yetkililere de seslenen Haytaoğlu, "Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Benim kuzum şehit oldu. Allah herkesin layığını versin. Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu bakanımızdan yardım istiyorum. Kuzumu Allahı'ma emanet ettim, nurlar içinde yatsın, yavrumu topraklar sıkmasın. Allah'ım emanetini geri aldı." ifadelerini kullandı.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli Mustafa Murat Ayhan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

KAYIP PARÇASI BULUNDU

Son dakika bilgisine göre Antalya'da Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledilip parçalara ayırılan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedinin kayıp parçası bulundu.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

CENAZE TESLİM EDİLDİ

Cenazenin eksik kısmının tamamlanmasının ardından Azra'nın cenazesi aile tarafından alınarak Osmaniye'ye götürüldü. Azra'nın da geçmişte eğitim gördüğü Dervişoğlu Ortaokulu Bahçesi'nde düzenlenen törenin ardından Sofular Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

Genç kızın cesedinin kayıp parçalarını bulma çalışmaları böyle görüntülendi.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın canice öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

ÖZEL HÜCREDE TUTULUYOR
Öte yandan korkunç vahşetin ardından tutuklanan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde özel hücrede tutuluyor. İntihar etmemesi içinde kamera tarafından takip ediliyor. Katilin polisteki ifadelerindeki soğukkanlı anlatımı 25 yıllık uzman cinayet masası ekiplerini bile şaşkına çevirdi. İşlediği cinayeti sıradan bir olaymış gibi anlatan Ayhan'ın rahat tavırları sergilediği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA