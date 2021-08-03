Azra katiliyle nerede tanıştı? Tecavüze uğradı mı? Acılı baba anlattı

...Yemene içmene dikkat et, dedim. Muhtarım ben, korona olan mahalleli ile ilgileniyoruz. Kuzu gibi insanlar bile bu hastalığa yakalanınca sinirli olabiliyor. Ben de bunu bildiğim için ablasına Azra sert davranabilir, sakin ol, dedim. Tamam, dedi o da. Azra'da hasta olduğu için serum taktırmış, resim attı bana. Geçmiş olsun güzel kızım, dedim. Arkasından bana paça çorbası içerken fotoğraf attı. Kızın paça içiyor yakışıklım, dedi bana" diye konuştu.