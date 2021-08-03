Azra katiliyle nerede tanıştı? Tecavüze uğradı mı? Acılı baba anlattı
Son dakika haberi: Vahşice katledilen Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Baba Haytaoğlu: Azra, katili ile çalıştığı kafede tanışmış. Öpmeye doyamadığım kızımı, toprağa vermeye hazırlıyorum. İfadeyi okudum, tecavüz yok." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.08.2021
18:32 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
18:48
Vahşice katledilen
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, kızının yaşadığı korkunç olayı anlattı. Mustafa Haytaoğlu, Azra'nın katiliyle çalıştığı kafede tanıştığını ve caninin kızına emlakçısında çalışması için iş teklif ettiğini söyledi. Baba Haytaoğlu, gözyaşları içerisinde Türk adaletine güvendiğini söyleyerek medyada çıkan 'tecavüze' uğradığı iddialarını sert bir dille yalanladı.
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Azra'nın katilinin ifadesini okuduğunu belirten acılı baba, kızının katile karşı geldiğini bu sebeple katilin sinirlenip, Azra'yı önce boğarak öldürüp daha sonra parçalara ayırdığını söyledi. Azra'nın hayalleri olduğunu ve kadın hakları savunucusu olduğunu söyleyen baba
, "Bir daha Azra Gülendamlar ölmesin, çiçekler solmasın" dedi.
"KURBAN OLURUM AZRA, KIZIM" Psikolojik olarak çok yorgun olduğunu söyleyen ve Azra'nın bir gazetede staj kazandığını belirterek iş bulduğunu söylediğini belirten baba Mustafa Haytaoğlu, "Ben çocuklarıma çok düşkünüm. Her şeylerini merak ederim. Rutin olarak görüşüyoruz tabi. Kurban olurum Azra kızım, 'babacığım, ben delta oldum' dedi. Onunla çok özel bir ilişkim var. Baba-kızdan öteyiz. Çok şen şakrak bir çocuktu. Çevreye pozitif enerji saçardı.
...Yemene içmene dikkat et, dedim. Muhtarım ben, korona olan mahalleli ile ilgileniyoruz. Kuzu gibi insanlar bile bu hastalığa yakalanınca sinirli olabiliyor. Ben de bunu bildiğim için ablasına Azra sert davranabilir, sakin ol, dedim. Tamam, dedi o da. Azra'da hasta olduğu için serum taktırmış, resim attı bana. Geçmiş olsun güzel kızım, dedim. Arkasından bana paça çorbası içerken fotoğraf attı. Kızın paça içiyor yakışıklım, dedi bana" diye konuştu.
"AZRA KAYBOLDU, BULAMIYORUZ" Azra'nın kayboluşunu arkadaşından öğrendiğini belirten Baba Haytaoğlu, "Azra'yı aradım açmadı telefonunu. Ablasını arıyorum Azra'yı soruyorum. İyi diyor, uyuyor diyor. Bir şekilde oyalatıldığımı hissettim. Bir sorun mu var, dedim ablasına. Yok, dedi ama bir bitkinlik var sesinde. Yazlığa gitmiştim, normalde gitmem pek. Saat 1 gibi telefonum çaldı. Muhtar olduğum için her gelen telefonu açıyorum. Arayan 'Ben Nazmiye' dedi. Tanıyamadım. Azra'nın arkadaşı olduğunu söyledi. Azra kayboldu 2 gündür, bulamıyoruz, dedi. Bindik Antalya'ya geldik. Karakola gittik. Çok araştırma yaptık" diye konuştu.