Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış

Son dakika haberine göre: Antalya'da kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Ayhan'ın, Azra'yı 5 parçaya bölüp taşırken kaydedilen güvenlik kameraları sayesinde yakalanmıştı ve o görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 07:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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