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Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış

Son dakika haberine göre: Antalya'da kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Ayhan'ın, Azra'yı 5 parçaya bölüp taşırken kaydedilen güvenlik kameraları sayesinde yakalanmıştı ve o görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 07:32
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Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış

Antalya'da, geçen Çarşamba günü kovid19 testi pozitif çıkınca, ablasıyla tartışıp, evden ayrılan ve 5 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan vahşetle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

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Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış

Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü belirleyen cinayet masası ekipleri şüpheliyi gözaltına almış ancak Ayhan ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" dedikten sonra serbest bırakılmıştı. İki üniversite mezunu olan, Antalya'nın bilinen emlak ofislerinin de birini sahibi olan lüks düşkünü Ayhan'ın ifadelerine inanmayan polis soruşturmayı derinleştirdi.

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Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış

İŞTE BU GÖRÜNTÜLER KATİLİ ELE VERDİ

Bölgedeki MOBESE ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle Ayhan'ın Konyaaltı'ndaki evinden defalarca aynı çantayla çıkıp döndüğünü belirleyen polis Ayhan'ı tekrar gözaltına aldı.

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Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış

Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Polisin cinayeti aydınlatmasında en büyük delil olan o görüntüler ortaya çıktı.

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Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış

SOĞUKKANLILIKLA PARÇALARI BÖYLE TAŞIMIŞ

Ekonomik durumu iyi olan, marka giyinen ve gösterişi seven kravatlı caninin vahşetin ardından spor kıyafetle dışarı çıkıp, parçaladığı cesedi askılı çantaya koyduğu, karnının üstüne getirdiği çantayla cesedin parçalarını taşıdığı görüldü.