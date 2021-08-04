Ege Denizi’nde deprem fırtınası! Uzman isimden flaş açıklama





'PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK'



Bir fayın deprem üretme zamanı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu bölgede yaşanan sarsıntıların panik yaratacak depremler olmadığını belirtip, "Bu depremlerin sadece sarsıntısını hissediyoruz can ya da mal anlamında kayıp yaratacak depremler değil. Bu bölgede bu büyüklükteki depremler sürekli oluyor. Korkmamıza ya da panik yapmamıza gerek yok. Aynı fay üzerinde birbirine yakın büyüklükte bu kadar deprem olması bu fayın enerjisini boşalttığı anlamını taşıyor. Büyük bir deprem oluşturma olasılığını azaltıyor ama enerji boşalımını başka bir faya aktardığı için başka bir fayda tehlike başlıyor ancak onun da üzerinde belli bir gerilimin birikmesi lazım. Bir fayın deprem üretmesi için belli derecede gerilim birikmesi gerekiyor. Bu da zaman alıyor. Bir günde olmuyor, yıllar sürüyor. Bir fayın deprem üretme zamanı var. Bir fay bin yılda bir kere deprem üretiyorsa o bin yıl dolmadan yıkıcı bir deprem üretmiyor" dedi.



'DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR'



Depremlerin fırtına şeklinde bir sürekliliği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede uzun zamandan beri deprem etkinliği var. 3-4 gün içerisinde deprem sayısı yaklaşık 300'ü geçti. Neredeyse günde 100 deprem oluyor ancak bunlar 2, 3, 4 büyüklüğünde küçük ölçekli depremler. 5 büyüklüğündeki depremler de insanlar için can ve mal kaybı yaratan depremler değil, sadece sarsıntısını hissediyoruz. Bu bölge özelinde 2017 yılında önemli bir deprem etkinliği olmuştu. Birbirine çok yakın büyüklükte çok sayıda deprem oldu. Belli bir zaman sonra deprem fırtınası şeklinde gelişti. 4-5 büyüklüğündeki depremler 8-10 tane arka arkaya gerçekleşiyor. Burada da benzer bir durum var. Bu bölgede belli yıllarda 5'e varan depremler art arda gerçekleşiyor. Bir deprem fırtınası yaşanıyor, tekrar bitiyor bir daha yeniden yaşanıyor. Böyle bir silsile var. Aktif volkanların olduğu ve diri fayların olduğu bir bölge olması bu durumun yaşanmasına neden oluyor. Birlikte çalışması nedeniyle belli bir zaman sonra depremler fırtına şeklinde süreklilik arz ediyor. Bu fay sürekli 5 büyüklüğüne varan depremler üretiyor. Bu fayın üzerinde son yüzyılda 6'yı geçen depremler olmamış. 5 ve üzeri depremler olduktan sonra 5'e yakın 4 büyüklüğündeki depremler gerçekleşiyor" dedi.