04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
ABONE OL
Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğünde 115 kişi yedikleri yemekten zehirlendi. Hastaneye başvuran 115 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre Süleymanpaşa'da bir düğüne katılarak düğün yemeğinden yiyen 350 kişiden 115'i mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuran vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerinin ardından 115 kişi taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA