Son dakika: Kütahya'daki orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı

SON DAKİKA: Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı.