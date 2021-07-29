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Son dakika: Kütahya'daki orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Kütahya'daki orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı

Son dakika | Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

SON DAKİKA: Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.

İtfaiye ekiplerince bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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