Son dakika: Kütahya'daki orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika | Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
SON DAKİKA: Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.
İtfaiye ekiplerince bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
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