Antalya Manavgat'ta orman yangını! Mahallesi küle dönen vatandaş: “Yapan varsa iki gözü kör olsun”

"CAN KAYBIMIZ YOK AMA MAL KAYBIMIZ ÇOK FAZLA"



Bir başka vatandaş ise itfaiyelerin müdahalesinden memnun olduğunu belirterek, "Köyümüz yanıyordu, iyi ki itfaiyeler geldi. Her tarafımız yandı. Yüzde 90 sabotaj olduğunu düşünüyorum. Kimse ormanını yakmaz. Köy boşaltıldı. Tarlalarımız yandı. Can kaybımız yok ama mal kaybımız çok fazla" ifadelerini kullandı.