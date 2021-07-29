SON DAKİKA | Kocaeli’de palet deposu alevlere teslim!
Son dakika... Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan depoda ekipler söndürme çalışması başlattı.
SON DAKİKA: Korkutan yangın Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ahşap palet deposu bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu.
Kısa sürede büyüyen yangın depodaki tüm paletleri sardı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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