SON DAKİKA | Kocaeli’de palet deposu alevlere teslim!

SON DAKİKA: Korkutan yangın Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ahşap palet deposu bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu.