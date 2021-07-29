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Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarına ilişkin flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarına ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınları hakkında, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.

Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınlarında sabotaj var mı? Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınları hakkında, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.

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