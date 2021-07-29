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Son dakika: Muş Varto'da deprem! AFAD açıkladı (2021 son depremler)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Muş Varto'da deprem! AFAD açıkladı 2021 son depremler

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Muş’un Varto ilçesinde saat 19:16’da 3,6’lik deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

SON DAKİKA: Muş'un Varto ilçesinde saat 19:16'da 3,6'lik deprem meydana geldi.

Açıklama İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.

AFAD, depremin derinliğini ise 21.86 (KM) olarak duyurdu.

Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

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