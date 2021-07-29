Son dakika: Muş Varto'da deprem! AFAD açıkladı (2021 son depremler)
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Muş’un Varto ilçesinde saat 19:16’da 3,6’lik deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
SON DAKİKA: Muş'un Varto ilçesinde saat 19:16'da 3,6'lik deprem meydana geldi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.
AFAD, depremin derinliğini ise 21.86 (KM) olarak duyurdu.
Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
SON DAKİKA: İŞTE MUŞ VARTO'DAKİ DEPREMİN ÜSSÜ
2021 SON DEPREMLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?
- Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo öldü mü, sağlık durumu nasıl? Yoğun bakım...
- Açık cezaevi son durum: Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- İl dışı tayin başvuru ekranı: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM son dakika: Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS 2021 tercihleri hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?
- Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...
- Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...
- SGK resmen açıkladı! Emeklilik olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...