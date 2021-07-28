3. doz ne kadar etkin?|4. doz aşı gerekecek mi?
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3. doz klinik faaliyetlerini gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, 3. doz aşılamanın etkinliğini ortaya çıkaracak bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Küçükşahin, ''Dünyanın merakla beklediği özellikle '3. doz- 4. doz aşı gerekecek mi?' sorusunun cevabını kısmi olarak verecek bu çalışma.'' dedi.
Sağlık Bakanlığı, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce yapılan ve Faz-3 çalışmaları süren yerli Covid-19 aşısı Turkovac ve Çinli Sinovac firmasınca geliştirilen Coronovac'ta 3. doz klinik çalışmaları için harekete geçti.
Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan çalışmada 2 aşının 3. doz etkinlik seviyeleri kıyaslanacak ve tüm dünyanın tartıştığı 3. doz- 4. doz gerekliliği bilimsel verilerle gözler önüne serilecek. Çalışma için 2 doz Sinovac aşısı olup, 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş aralığında 220 gönüllü alınıyor.
'3. DOZ AŞI GEREKECEK Mİ?'
Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, 1 haftadır süren çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu. Küçükşahin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı desteğinde çalışmayı yürüttüklerini belirterek, "Tüm dünyanın merakla beklediği özellikle '3. doz - 4. doz aşı gerekecek mi?' sorusunun cevabını kısmi olarak verecek bu çalışma. Aynı zamanda Turkovac ile Sinovac aşısını birbiriyle hem kıyaslama hem de 3. doz etkinliğini değerlendirme araştırması yapmaktayız. 18-59 yaş arası sağlıklı gönüllüler katılabilir. Çok ağır hastalığı olmayan, gebe olmayan ve Covid geçirmeyen vatandaşlarımızı 3. doz aşı çalışmasına bekliyoruz" dedi.
'HERHANGİ BİR YAN ETKİ GÖRMEDİK'
Turkovac ve Sinovac'ın benzer yapıda aşılar olduğunu vurgulayan Küçükşahin, "Şu anda Türkiye'de 3. doz aşılama, belli yaş gruplarında belli kesimlerde açıldı. Buradaki amaç, daha genç bireylerde 3. doz aşılamanın da etkinliğini değerlendirmek. Biz yaklaşık 1 haftadır aktif olarak gönüllü kabul ediyoruz ve hızlı bir şekilde çalışmamız devam ediyor. Uygun sayıya ulaştığımızda hızlı bir şekilde çalışmamızı sonlandırmayı düşünüyoruz. Şu anda herhangi bir yan etki görmedik. Biz Sinovac kullanırken ilk başta da ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Aynı şekilde Turkovac çalışma grubunda da ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı" diye konuştu.
'MUTLAKA AŞILANMAMIZ LAZIM'
Çalışmayı hızlıca bitirmeyi amaçladıklarını belirten Doç. Dr. Küçükşahin, "Biz ne kadar çabuk bunun cevabını verebilirsek önümüzdeki günlerde en azından 3. doz aşılarla ilgili tartışmalı kısımların önüne geçmiş oluruz. Mutlaka aşılanmamız lazım çünkü aşılanmamış her birey virüsün yaygınlaşması ve mutasyona uğramasına neden olacaktır. Bu aşamada elimizdeki mevcut aşıların etkisiz hale gelmemesi çok önemli. Tüm toplumumuzun hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor" dedi.
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