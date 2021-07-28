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Suudi Arabistan'dan umre için aşı şartı | Sinovac olanlar kabul edilmeyecek

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Giriş: 28.07.2021 02:00
Güncelleme:28.07.2021 02:01
Suudi Arabistan, Kovid-19'a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini açıkladı. Ancak Sinovac aşısı yaptıranlar kabul edilmeyecek.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından Umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibariyle başlayacağını söyledi.

Said, umre mevsiminin başladığını ve COVID-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine COVID-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde bu şartın daha önce, geçen Ramazan ayında getirildiğini hatırlatan Said, alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerektiğine dikkat çekti.

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