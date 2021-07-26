Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artıyor! Koronavirüse yakalanmamak için ne yapılmalı? Aşı dışında nasıl virüsten korunulur?
Türkiye'de koronavirüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken yaz aylarının gelmesiyle birlikte maske kullanımının azalması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Peki aşı dışında koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüse yakalanmamak için ne yapmalı? İşte detaylar...
Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürerken son günlerde vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor.
Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz dönemlerde koronavirüsten korunma yollarına ilişkin bir video paylaşmıştı. Videoda vatandaşların koronavirüsten hangi yollarla korunacağı madde madde açıklanmıştı.
KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?
Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az yirmi saniye boyunca ovarak yıkayın
Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.
Ellerininizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.
Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az üç dört adım mesafe koyun.
Yurt dışı seyahatlerinizi mümkün olduğunca ertelemeye çalışın.
Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.
Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.
Kapı kolları, armatürler ve lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin.
Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.
Kıyafetlerinizi 60-90 derece normal deterjanla yıkayın.
Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.
Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin.
Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalarla temas etmeyin.
GÜNÜN VAKA SAYILARI
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 38,21 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 726 bin 15'i birinci doz, 23 milyon 714 bin 368'i ikinci doz, 4 milyon 26 bin 403'ü üçüncü doz olmak üzere 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI AÇIKLANMIŞTI
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." değerlendirmesinde bulundu.
"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale." bilgisini paylaşan Koca, "Aşı ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadesini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
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