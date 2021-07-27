'Aşısızların pandemisi' yayılıyor! Aşı zorunlu olacak mı?

''İKNA ETMEYİ TERCİH ETTİK''

''Ülke olarak aşı olmayan kişileri aşı olmaya ikna etmeyi tercih ettik. Aşı olmamak bireysel tercih bireysel tercih ama bir neslin eğitim hayatına blok koyacaklar, sonbaharda yine insanlar okulsuz, iş yerleri müşterisiz, sporseverler de yine spordan uzak bir hayata merhaba demek zorunda kalabilir.''

Herkesin bu görevi vatandaşlık bilinci olarak üzerine alıp bir an evvel istenilen aşı düzeyine ulaşılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yiyit, şu an hastanede yatan hastaların en büyük grubunun aşısızların olduğunu söyledi.