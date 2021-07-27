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22 milyon kişi ilk doz aşısını olmadı! Uzmanlardan flaş sözler! İşte aşı karşıtlarının en çok öne sürdüğü 10 neden

Türkiye, koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz ilk doz aşısını olmamış 22 milyon vatandaşın olduğunu açıkladı. Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte akıllara yeniden "Bu kişiler neden aşı olmak istemiyor" sorusu geldi. 3'ü Bilim Kurulu üyesi 4 profesör bu soruyu yanıtladı.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 09:15
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22 milyon kişi ilk doz aşısını olmadı! Uzmanlardan flaş sözler! İşte aşı karşıtlarının en çok öne sürdüğü 10 neden
Pandemiyle mücadelede en büyük zorluk aşı karşıtlığı. Bu durum aşılama hızının düşmesine ve dolayısıyla salgının daha da uzamasına neden oluyor. Türkiye'de hala 22.2 milyon kişi aşısını olmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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22 milyon kişi ilk doz aşısını olmadı! Uzmanlardan flaş sözler! İşte aşı karşıtlarının en çok öne sürdüğü 10 neden

Bilim insanları Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Tevfik Özlü, 22 milyon insanın neden aşı olmadığını açıkladı.

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22 milyon kişi ilk doz aşısını olmadı! Uzmanlardan flaş sözler! İşte aşı karşıtlarının en çok öne sürdüğü 10 neden

"AŞI KARŞITLARINA İNANIYORLAR"
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Ülkede aşı karşıtı olan pek çok insan var. Bilimsel bir dayanakları yok ama konuşup toplumu sıkıntıya sokuyor ve şüpheye düşürüyorlar. Aşı ile korunmanın çok önemli olduğunu yoğun bakım ihtiyacının azalmasından anlayabiliyoruz. Ancak kişisel önlemleri bırakırsak, bu pandemi sürecinden kurtulmamız mümkün olmayacak.

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22 milyon kişi ilk doz aşısını olmadı! Uzmanlardan flaş sözler! İşte aşı karşıtlarının en çok öne sürdüğü 10 neden

"RANT İÇİN KAFA KARIŞTIRIYORLAR"
Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal: Bu konuyu iki ayrı başlıkta incelemek lazım. Aşı karşıtlığının propagandasını yapanlar ve aşı karşıtı olmayan ama bunlardan etkilenip kafası karışıp kararsız olanlar.

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22 milyon kişi ilk doz aşısını olmadı! Uzmanlardan flaş sözler! İşte aşı karşıtlarının en çok öne sürdüğü 10 neden
Aşı karşıtı olanlar ‘Covid-19 diye bir hastalık yok’ diyorlar. ‘RNA virüsüne karşı aşı olamaz’ tezini savunuyorlar. Aşının etkisiz olduğunu söylüyorlar. ‘Aşının çok fazla komplikasyonu var’ diyorlar. Bu insanların sayısı az ama bu az sayıdaki kişiler içinde maalesef doktorlar da var.