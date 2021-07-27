22 milyon kişi ilk doz aşısını olmadı! Uzmanlardan flaş sözler! İşte aşı karşıtlarının en çok öne sürdüğü 10 neden

Türkiye, koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz ilk doz aşısını olmamış 22 milyon vatandaşın olduğunu açıkladı. Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte akıllara yeniden "Bu kişiler neden aşı olmak istemiyor" sorusu geldi. 3'ü Bilim Kurulu üyesi 4 profesör bu soruyu yanıtladı.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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