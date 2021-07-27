Vaka sayıları eylül ayında günlük 200 bini görecek! Aşı olmayanlara kritik uyarı ABD'den geldi

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 963 bin 479'u birinci doz, 24 milyon 486 bin 767'si ikinci doz, 4 milyon 231 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale." bilgisini paylaşan Koca, "Aşı ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.