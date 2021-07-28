Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

Doç. Dr. Demet Özgil Yetkin, "Türkiye'de görülme sıklığı bundan önce 2000 yılyında araştırma yapıldığında yüzde 7'lerdeydi 2010 yılında yüzde 14,5'lara kadar çıktı. Yani yüzde yüz arttı." ifadelerini kullandı. Yetkin, "Daha da acı tarafı hastaların yarısı diyabetik olduklarının farkında değiller." dedi.