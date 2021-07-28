Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı
Her yıl binlerce insan diyabet hastalığına yakalanıyor. Hastaların yarısı ise diyabet olduğunun farkında değil. Peki diyabet riskini azaltmak için ne tüketmeliyiz ve nelerden uzak durmalıyız? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabet gün geçtikçe hızla artıyor.
Doç. Dr. Demet Özgil Yetkin, "Türkiye'de görülme sıklığı bundan önce 2000 yılyında araştırma yapıldığında yüzde 7'lerdeydi 2010 yılında yüzde 14,5'lara kadar çıktı. Yani yüzde yüz arttı." ifadelerini kullandı. Yetkin, "Daha da acı tarafı hastaların yarısı diyabetik olduklarının farkında değiller." dedi.
Diaybet riskini azaltmak için tabii yediklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlarsa şeker oranını dengelemek için meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor.
-Meyvenin kendisi yalnız suyu değil. İçerisndeki pektin lif şeker oranını azaltıyor.
Diyabet riskini azaltmak için nasıl beslenmeliyiz?
-Beslenmemizi daha çok kuru bakliyat işlenmemiş un tam buğday unu gibi gıdalarla yapmalıyız.
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Yetkin, şekerli içeceklerden uzak durulması konusuda uyardı.
-En sağlıklısı su. Mineralli sular, ayran bunları tüketebilirsiniz.
Diyabetin belirtileri neler?
Çok su içme, sık idrara çıkma, ağız kuruluğu belirtiler arasında.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PMYO 2021 TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar...
- MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?
- YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...
- YKS başarı sıralaması son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sıralama nedir? ÖSYM son açıklamalar
- Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...
- GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları...
- YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED açıklaması...
- Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? MEB tarih verdi...
- Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Emekliye beklenmedik fırsat! İkramiyeleri etkilemiyor, 6 ay içinde başvuru gerekiyor! O detay dikkat çekti...
- Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme yolları...