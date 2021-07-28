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Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

Her yıl binlerce insan diyabet hastalığına yakalanıyor. Hastaların yarısı ise diyabet olduğunun farkında değil. Peki diyabet riskini azaltmak için ne tüketmeliyiz ve nelerden uzak durmalıyız? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabet gün geçtikçe hızla artıyor.

Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

Doç. Dr. Demet Özgil Yetkin, "Türkiye'de görülme sıklığı bundan önce 2000 yılyında araştırma yapıldığında yüzde 7'lerdeydi 2010 yılında yüzde 14,5'lara kadar çıktı. Yani yüzde yüz arttı." ifadelerini kullandı. Yetkin, "Daha da acı tarafı hastaların yarısı diyabetik olduklarının farkında değiller." dedi.

Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

Diaybet riskini azaltmak için tabii yediklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlarsa şeker oranını dengelemek için meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor.

Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

-Meyvenin kendisi yalnız suyu değil. İçerisndeki pektin lif şeker oranını azaltıyor.

Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

Diyabet riskini azaltmak için nasıl beslenmeliyiz?

-Beslenmemizi daha çok kuru bakliyat işlenmemiş un tam buğday unu gibi gıdalarla yapmalıyız.

Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Yetkin, şekerli içeceklerden uzak durulması konusuda uyardı.

-En sağlıklısı su. Mineralli sular, ayran bunları tüketebilirsiniz.

Çağımızın hastalığı: Diyabet! 10 yılda yüzde yüz arttı

Diyabetin belirtileri neler?

Çok su içme, sık idrara çıkma, ağız kuruluğu belirtiler arasında.

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