Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi

Polis, her iki şüpheliyi ayrı mahalde tutunca şüpheli Çalıkoğlu, sevgilisinin yanına getirilmesini söyleyerek küfür etti. Koridora doğru koştuğunda polisler tarafından engellenmeye çalışılan şüpheli Çalıkoğlu, bir polis memurunun belinden silahını alarak duvara ateş etti. Bunun üzerine polisler Çalıkoğlu'nu etkisiz hale getirdi. Bu sırada sevgilisi Ayşegül Çınar da polislere yumruk atarak "Siz benim erkek arkadaşımı alamazsınız, sanatçıyım ben haritadan kendinize yer beğenin, basını çağıracağım görüntüleneceksiniz, hepinizi teker teker vurduracağım' dediği de öne sürüldü.