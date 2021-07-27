Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi
Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddia edilen Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen iddianamede, Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu "şüpheli" sıfatıyla, aralarında polis ve otel görevlilerinin yer aldığı 14 kişi de "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianameye göre, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Furkan Çalıkoğlu'nun telefonla konuşurken sesi yükselerek karşı tarafa hakaret ve tehdit yağdırdığı, diğer müşteriler de bu durumdan rahatsız oldu.
Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, Furkan Çalıkoğlu'nu rahatsızlık yarattığı için dışarı çıkması gerektiğini söyledi. Ancak Çalıkoğlu, "Kimse beni buradan çıkaramaz diyerek güvenlik görevlilerine küfürler savurmaya başladı. Bir güvenlik görevlisini vurarak burnundan yaralayan Çalıkoğlu, çıkmamak için direnmeye devam etti. Otel görevlileri durumu polise bildirdi. Lokantadaki eşyaları fırlatan Çalıkoğlu, otel yöneticileri ve güvenlik görevlilerine hitaben "Nerede onlar boğazlarını keserim" dedi.
"HARİTADAN KENDİNİZE YER BEĞENİN"
O sırada aşçı yardımcısı Nebi C.'yi meze arabasını alarak yürüdüğünü gören Furkan Çalıkoğlu'nun, Nebi C'yi kovalamaya başladı. Peşinden mutfağa girerek iki adet bıçak alıp "Nerede onlar, boğazını keserim, senide öldürürüm" diyerek kaçan Nebi C'ye yönelik bıçak hamlesinde bulundu. Aşçı yardımcısı son anda kaçarak aşağı kata indi. Olay yerine gelen polis memurları, şüpheli Furkan Çalıkoğlu'nu mutfakta elinde üç bıçakla buldu. Polislerin şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı, ancak Çalıkoğlu'nun "Burayı dağıtacağım, buranın sahibini öldüreceğim diyerek küfür ve hakaretlerine devam etti. Bu sırada Ayşegül Çınar da sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı.
Polis, her iki şüpheliyi ayrı mahalde tutunca şüpheli Çalıkoğlu, sevgilisinin yanına getirilmesini söyleyerek küfür etti. Koridora doğru koştuğunda polisler tarafından engellenmeye çalışılan şüpheli Çalıkoğlu, bir polis memurunun belinden silahını alarak duvara ateş etti. Bunun üzerine polisler Çalıkoğlu'nu etkisiz hale getirdi. Bu sırada sevgilisi Ayşegül Çınar da polislere yumruk atarak "Siz benim erkek arkadaşımı alamazsınız, sanatçıyım ben haritadan kendinize yer beğenin, basını çağıracağım görüntüleneceksiniz, hepinizi teker teker vurduracağım' dediği de öne sürüldü.
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR
Her iki şüphelinin pişmanlıklarını dile getirdikleri belirtilen iddianamede, Ayşegül Çınar hakkında "Görevli Memura Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis istendi.
Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran'da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise "Görevli Memura Hakaret", "Silahla Tehdit" , "Görevi Yaptırmamak için Direnme", "Mala Zarar Verme", "Silahla Yaralama" suçlarından toplam 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapis talep edildi. Şüpheliler iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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